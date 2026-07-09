Саратовский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку нефти после атаки дронов — Reuters. Это один из старейших нефтеперерабатывающих заводов и важнейший завод в Поволжье Донецкая группа новостей.
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Саратовский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку нефти после атаки дронов — Reuters. Это один из старейших нефтеперерабатывающих заводов и важнейший завод в Поволжье Донецкая группа новостей.
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