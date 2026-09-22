Свищёв — об обновлённых критериях FIS: мы далеки от полноценного восстановления, но важный шаг сделан

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв высказался об изменениях в регламенте присвоения спортсменам нейтрального статуса для выступлений под эгидой FIS.
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