Bild: экс-канцлер Австрии Курц отказался возглавить Австрийскую народную партию

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц не планирует возглавлять Австрийскую народную партию (АНП) после провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам парламентских выборов в сентябре.
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