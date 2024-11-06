Коворкинг ´Алгоритм постановки цели: технология SMART´.

Учитель истории и обществоведения Кряж Елена Васильевна и учитель физики Максимова Кристина Олеговна провели для педагогов методическое мероприятие под названием ´Алгоритм постановки цели: технология SMART´.
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