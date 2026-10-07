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Царьград

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Егор Оплачко возглавил курорт «Усть-Качка» с выручкой 2,4 млрд

Егор Оплачко возглавил курорт «Усть-Качка» с выручкой 2,4 млрд

Новым генеральным директором АО «Курорт Усть-Качка» 6 октября назначен Егор Оплачко, ранее руководивший компаниями в Хабаровском крае, Новгородской области и Краснодарском крае.

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