Detroit Lions cornerback Cameron Sutton wanted on domestic violence charges in Florida

Detroit Lions cornerback Cameron Sutton is accused of felony domestic violence after a March 7 incident in Florida's Hillsborough County and can't be located, The Detroit News and Detroit Free Press reported Wednesday.
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