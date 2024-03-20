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Detroit Lions cornerback Cameron Sutton wanted on domestic violence charges in Florida

Detroit Lions cornerback Cameron Sutton wanted on domestic violence charges in Florida

Detroit Lions cornerback Cameron Sutton is accused of felony domestic violence after a March 7 incident in Florida's Hillsborough County and can't be located, The Detroit News and Detroit Free Press reported Wednesday.

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