Мирра Андреева проиграла в финале турнира WTA в Пекине китаянке Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь, получившая специальное приглашение в основную сетку, завоевала титул на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, победив в решающем матче россиянку Мирру Андрееву.
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