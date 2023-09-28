Перспективный автобус КамАЗ нового поколения, созданный с нуля, слили перед анонсом

Подробности о перспективном автобусе КАМАЗ-5222 опубликовал инсайдерский Telegram-канал «Автопоток». КАМАЗ-5222 получит кузов полностью нового поколения, разработанный с нуля, при этом актуальный НефАЗ является доработкой прежней модели 52994.
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