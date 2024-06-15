Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Шестаков
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Киевский историк рассказал об украинском вторжении в Чехословакию

Киевский историк рассказал об украинском вторжении в Чехословакию

Украину вряд ли можно считать колонией России в классическом смысле этого слова. Причина в том, что украинские элиты в имперский период были не просто допущены к управлению государством, но и формировали мощные элитарные группы на уровне Петербурга, активно конкурирующие с «немецкой партией» и играющие важную роль в политической жизни империи.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Служил в то время дежурным по связи ракетного управления на Востоке в 04 ч 20 августа 1968 г. получил криптограмму о перевороте в Чехословакии..... РВСН.
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16 час.
ВлаДимир
В далеком 1975 году наш ЗНШ полка майор Полищук хвастливо рассказывал, как они на танках гоняли чехов по Праге. Теперь он рассказывает, как злобный СССР напал на Чехословакию.
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15 час.

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