Украину вряд ли можно считать колонией России в классическом смысле этого слова. Причина в том, что украинские элиты в имперский период были не просто допущены к управлению государством, но и формировали мощные элитарные группы на уровне Петербурга, активно конкурирующие с «немецкой партией» и играющие важную роль в политической жизни империи.
Киевский историк рассказал об украинском вторжении в Чехословакию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Служил в то время дежурным по связи ракетного управления на Востоке в 04 ч 20 августа 1968 г. получил криптограмму о перевороте в Чехословакии..... РВСН.
Ответить
16 час.
ВлаДимир
В далеком 1975 году наш ЗНШ полка майор Полищук хвастливо рассказывал, как они на танках гоняли чехов по Праге. Теперь он рассказывает, как злобный СССР напал на Чехословакию.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии