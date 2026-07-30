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Царьград

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США израсходовали две трети Patriot

США израсходовали две трети Patriot

Запасы американских противоракет сократились после нескольких месяцев боевых действий против Ирана. По оценке Центра стратегических и международных исследований, к 27 июля в распоряжении США оставалось от 759 до 827 перехватчиков Patriot, тогда как перед началом операции 27 февраля их количество оценивалось в 2330 единиц.

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