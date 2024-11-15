Ростовская область примет участие в международной программе «Классная страна»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября, ФедералПресс. По итогам заседания президиума экспертного совета Международной программы «Классная страна» определены регионы и зарубежные страны, которые примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи.
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