Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают каждое здание в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы разбить позиции закрепившихся там позиций РФ, о чем рассказал военнослужащий Южной группы войск с позывным Гуд в воскресенье, 7 мая.