Ассанж освободился

Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию. Он заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в БританииДжулиан Ассанж в 2019 году (Фото: Hannah McKay / Reuters) Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы, сообщила WikiLeaks в Х.
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