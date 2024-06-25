Ассанж освободился

Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию. Он заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в БританииДжулиан Ассанж в 2019 году (Фото: Hannah McKay / Reuters) Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы, сообщила WikiLeaks в Х.