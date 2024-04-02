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Русская весна

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«Необычный феномен»: молодые финны уходят из лютеранства в православие

«Необычный феномен»: молодые финны уходят из лютеранства в православие

Молодые финны все чаще уходят из лютеранства в православие, священники связывают этот необычный феномен с отстаиванием традиционных ценностей и развитием «интернет-православия», пишет финское издание Yle.

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