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49-дюймовый экран QD-OLED от Samsung, 5120 ? 1440 пикселей, 240 Гц. Представлен топовый игровой монитор Acer Predator X49 X

49-дюймовый экран QD-OLED от Samsung, 5120 ? 1440 пикселей, 240 Гц. Представлен топовый игровой монитор Acer Predator X49 X

Acer представила флагманский монитор Predator X49 X. Устройство оснащено панелью QD-OLED производства Samsung с диагональю 48,9 дюйма, разрешением 5120 × 1440 пикселей (соотношение сторон — 32 : 9) и радиусом кривизны 1,8 м.

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