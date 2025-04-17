«Беспилот»: видео работы тактической платформы ULTRA из двух беспилотников

Компания Overland AI, базирующаяся в Сиэтле, представила новую беспилотную тактическую платформу под названием ULTRA, предназначенную для использования в качестве носителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или систем защиты от дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии