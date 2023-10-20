Гитлерюгенд — украинская версия: Убивать русских учили едва не с пеленок

Костяк нацбатальонов составляют вовсе не представители Западной Украины, а те, кто в детстве прошел через военно-патриотические лагеря нацистов Александр Широкорад Фото: Роман Потапов/ТАСС Первые организации украинских скаутов возникли ещё в 1911 году во Львове, который в тот момент был частью Австро-Венгрии.