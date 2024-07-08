Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников в России

Специалисты Министерства труда и социальной защиты провели анализ изменений профессионально-квалификационной структуры занятых на российском рынке труда к 2029 году и анонсировали снижение потребности в руководителях .
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