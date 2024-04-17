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Роскомнадзор с начала года заблокировал или удалил почти 172 тысяч сайтов

Роскомнадзор с начала года заблокировал или удалил почти 172 тысяч сайтов

Выросло число заблокированных или удаленных сайтов с контентом экстремистского или террористического характера, также, с соответствии с новой правовой базой, растет число блокировок или удалений сайтов с ЛГПТ-пропагандойpicvario.

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