Терещенко расстроился новости о скором переходе Кузнецова в СКА

Алексей Терещенко заявил, что не хочет верить в возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ. Бывший хоккеист сборной России, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на слухи, согласно которым, известный форвард Евгений Кузнецов вскоре покинет «Каролину Харрикейнз» и присоединится к СКА.