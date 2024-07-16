Терещенко расстроился новости о скором переходе Кузнецова в СКА

Алексей Терещенко заявил, что не хочет верить в возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ. Бывший хоккеист сборной России, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на слухи, согласно которым, известный форвард Евгений Кузнецов вскоре покинет «Каролину Харрикейнз» и присоединится к СКА.
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