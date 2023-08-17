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Лига Конференций. «Тобол» переиграл «Дерри Сити» в серии пенальти

Костанайский «Тобол» матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций по пенальти обыграл «Дерри Сити» со счетом – 6:5 (основное время – 1:0, общий счет – 1:1).

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