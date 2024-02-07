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Собянин: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году

Собянин: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году

В этом году в Москве запланировали благоустроить 19 общественных пространств. Среди них — территории у выставочного зала ТАСС и Всероссийского музея декоративных искусств, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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