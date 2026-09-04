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Курские новости

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Дети Курска играют на крыше школьного стадиона

Дети Курска играют на крыше школьного стадиона

Дети бегают по крыше стадиона из-за нехватки мест для отдыха, в микрорайоне нет парковой зоны, подчёркивает общественник Роман Кириллов.

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