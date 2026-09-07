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Аргументы недели

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В Москве открылись 100 обновлённых школ

В Москве открылись 100 обновлённых школ

1 сентября в Москве начался новый учебный год, который стал рекордным для столичного образования. В этот день свои двери открыли 100 реконструированных и 20 новых школ, а также 25 новых детских садов.

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