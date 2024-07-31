Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Твари живучи!Удар возмездия на...
  • Сергей Петров
    Живучий ублюдок!Удар возмездия на...
  • Людмила Абрамова
    слава богу, что есть люди которые спасают. и стыдно за бездействие полиции , правосудие которое не наказывает живодер...«Это ее последние...

В Новосибирске открылось более 16 тысяч вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей

В Новосибирске открылось более 16 тысяч вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей

22 % от вакансий с высокими зарплатами предполагают вахтовый метод работы. Наиболее распространенные профессии с высокими зарплатами – менеджеры по продажам и работе с клиентами, затем идут водители, курьеры и врачи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх