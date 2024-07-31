В Новосибирске открылось более 16 тысяч вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей

22 % от вакансий с высокими зарплатами предполагают вахтовый метод работы. Наиболее распространенные профессии с высокими зарплатами – менеджеры по продажам и работе с клиентами, затем идут водители, курьеры и врачи.
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