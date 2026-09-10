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В гостях у огнеборцев: дошкольники из «Сказки» познакомились с буднями спасателей

В гостях у огнеборцев: дошкольники из «Сказки» познакомились с буднями спасателей

Дошкольники из детского сада «Сказка» познакомились с работой пожарных в 52‑й пожарно‑спасательной части.

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