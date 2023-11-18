ВСУ ударили из «Града» по городу Каменка‑Днепровская в Запорожье

РИАМО - 18 ноя. Украинская армия провела серию ударов из РСЗО «Град» по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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