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ВСУ ударили из «Града» по городу Каменка‑Днепровская в Запорожье

ВСУ ударили из «Града» по городу Каменка‑Днепровская в Запорожье

РИАМО - 18 ноя. Украинская армия провела серию ударов из РСЗО «Град» по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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