Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Православный священник рассказал, почему воруют мигранты

Православный священник рассказал, почему воруют мигранты

Стоп-мигрант А что это мы всё кошмарим мигрантов? Да, это среда с очень высокой преступностью, со своей протокультурой и так далее, но изначально-то они – просто угнетённая, дешёвая, бесправная рабочая сила, и большинство из них таковой и остаются.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Вы сами ответили на свой вопрос. Обманывают одних, чтобы подкупить других и самому не внакладе остаться.
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7 час.
НК
Наталья Котельникова
Америка открыл? Да это все давно говорят, эти бизнесмены потому и ратуют о дальнейшем завозе мигрантов, русских на работу не хотят брать. Поэтому и нужно работать с бизнесом наглым, но мигрантов гнать.
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5 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Для этого и не надо нам мигрантов. Пусть дома свою страну обустраивают, а нашим будет прикрытв кормушка . Меньше будут воровать .
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4 час.

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