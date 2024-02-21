Православный священник рассказал, почему воруют мигранты

Стоп-мигрант А что это мы всё кошмарим мигрантов? Да, это среда с очень высокой преступностью, со своей протокультурой и так далее, но изначально-то они – просто угнетённая, дешёвая, бесправная рабочая сила, и большинство из них таковой и остаются.