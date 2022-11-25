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Фернандо Алонсо о первых тестах за «Астон Мартин»: «Двигатель определенно потрясающий»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что остался доволен работой болида своей новой команды и двигателя «Мерседес» на тестах в Абу-Даби.

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