Фернандо Алонсо о первых тестах за «Астон Мартин»: «Двигатель определенно потрясающий»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что остался доволен работой болида своей новой команды и двигателя «Мерседес» на тестах в Абу-Даби.
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