Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда грантов на сумму около $60 млн

Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.
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