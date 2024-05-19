Развеем мифы об «идеальной» советской милиции?

Предвижу возможную негативную реакцию на эту публикацию определённой части читательской аудитории, у которой благодаря неустанным восхвалениям в адрес советской милиции сложилось предубеждение в её идеальности и непорочности.
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