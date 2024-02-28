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Крымское информационное агентство

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Более 196 тысяч крымчан используют электронные трудовые книжки

Более 196 тысяч крымчан используют электронные трудовые книжки

Число крымчан, сделавших выбор в пользу электронной трудовой книжки превысило 196 700 человек. Столько работников, начиная с 2020 года, подали заявление о переходе на электронную форму записей о своей профессиональной деятельности.

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