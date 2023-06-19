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Журналисты выяснили, что объединяет уехавших из России артистов

Журналисты выяснили, что объединяет уехавших из России артистов

Уехавшие из России артисты пытаются построить карьеру за границей. Их объединяет отсутствие концертов на Родине, а также фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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