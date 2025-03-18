Участник реалити-шоу матом попросил мать замолчать и поверг фанатов в шок

Участник британского телешоу Googlebox на телеканале Channel 4, в котором семьи вместе смотрят телевизионные программы и комментируют их, по имени Джейк матом попросил свою мать замолчать и вызвал шквал критики со стороны поклонников телешоу.
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