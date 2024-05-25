В Курской области правоохранители проверили соблюдение миграционного законодател

В городе Железногорске Курской области правоохранители провели рейд по соблюдению миграционного законодательства, и нашли несколько нарушителейВ городе Железногорске Курской области правоохранители провели рейд по соблюдению миграционного законодательства, и нашли несколько нарушителей.
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