В Курской области правоохранители проверили соблюдение миграционного законодател

В городе Железногорске Курской области правоохранители провели рейд по соблюдению миграционного законодательства, и нашли несколько нарушителейВ городе Железногорске Курской области правоохранители провели рейд по соблюдению миграционного законодательства, и нашли несколько нарушителей.