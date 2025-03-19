Можно ли кипятить одну и ту же воду в чайнике несколько раз?

Кипячение воды в чайнике — это привычная часть повседневной рутины для большинства людей.Однако у многих рано или поздно возникает вопрос: можно ли повторно кипятить воду, или это вредно для здоровья? Давайте разберемся, какие последствия могут возникнуть при многократном кипячении воды.