Можно ли кипятить одну и ту же воду в чайнике несколько раз?

Кипячение воды в чайнике — это привычная часть повседневной рутины для большинства людей.Однако у многих рано или поздно возникает вопрос: можно ли повторно кипятить воду, или это вредно для здоровья? Давайте разберемся, какие последствия могут возникнуть при многократном кипячении воды.
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