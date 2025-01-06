🇷🇺🇺🇦 Купянско-Сватовское направление: «срезание» выступа между Кругляковкой и Лозовой В Минобороны России заявили об освобождении Надии.
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🇷🇺🇺🇦 Купянско-Сватовское направление: «срезание» выступа между Кругляковкой и Лозовой В Минобороны России заявили об освобождении Надии.
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