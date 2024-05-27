Страница предстоящего MOBA-шутера Deadlock от Valve найдена в базе данных Steam

Утечка информации о неизвестном проекте от Valve вызвала большой интерес у поклонников компании. Благодаря базе данных Steam стало известно, что команда разработчиков активно работает над MOBA-шутером под названием Deadlock.
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