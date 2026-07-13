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Царьград

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Бывший мэр Черкасс о секретном разговоре Зеленского: "Всё, это клеймо"

Бывший мэр Черкасс о секретном разговоре Зеленского: "Всё, это клеймо"

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский официально заявил об изменения в правительстве. Первое, что он сделал — убрал с поста премьер-министра Юлию Свериденко, которая занимала должность меньше года.

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