Бывший мэр Черкасс о секретном разговоре Зеленского: "Всё, это клеймо"

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский официально заявил об изменения в правительстве. Первое, что он сделал — убрал с поста премьер-министра Юлию Свериденко, которая занимала должность меньше года.
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