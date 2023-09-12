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Путин: динамика инвестиций на Дальнем Востоке втрое опережает среднероссийскую

Путин: динамика инвестиций на Дальнем Востоке втрое опережает среднероссийскую

Инвестиции в экономику Дальнего Востока растут в три раза быстрее, чем в среднем по России. Если с 2014-го по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всему государству составил 13%, то на Дальнем Востоке этот показатель был равен 39%.

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