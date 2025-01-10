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Русская весна

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История Марины из Якутска: как мама уехала на Донбасс вслед за сыновьями

История Марины из Якутска: как мама уехала на Донбасс вслед за сыновьями

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова рассказал историю жительницы Якутска, которая приехала поваром-волонтером на Донбасс.

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