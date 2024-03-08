Песков: о поездке Путина в новые регионы РФ до выборов говорить пока рано

О возможности посещения российским лидером Владимиром Путиным новых регионов страны до президентских выборов говорить пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии