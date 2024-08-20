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Водитель погиб при опрокидывании грузовика на дороге в Челябинске

Водитель погиб при опрокидывании грузовика на дороге в Челябинске

В Челябинске утром 20 августа произошла смертельная авария с одним участником, большегрузом FAW. В одиннадцатом часу утра тяжелая машина врезалась в ограждение дороги на Копейском шоссе, недалеко от дома №82.

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