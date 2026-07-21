Google создаёт чип, который встроит архитектуру Gemini непосредственно в кремний

Как сообщает The Information, чип https://www.cnbc.com/2026/07/20/alphabet-googl-stock-ai-chip. интегрировать элементы архитектуры Gemini на аппаратном уровне — это уменьшит вычислительную нагрузку и объём передаваемых данных при обработке запросов.
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