Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Google создаёт чип, который встроит архитектуру Gemini непосредственно в кремний

Google создаёт чип, который встроит архитектуру Gemini непосредственно в кремний

Как сообщает The Information, чип https://www.cnbc.com/2026/07/20/alphabet-googl-stock-ai-chip. интегрировать элементы архитектуры Gemini на аппаратном уровне — это уменьшит вычислительную нагрузку и объём передаваемых данных при обработке запросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии