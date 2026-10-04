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Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Москве: там выступят Смагина, Самбуев, Лукин, Гусева и Овчинников, Шешелева и Карнаухов, Пестова и Лагутов

С 5 по 7 октября в Москве пройдет турнир Мемориал Александра Горшкова – второй этап Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию.

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