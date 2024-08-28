СССР-Россия
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СССР-Россия

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Мощнейший ракетный удар России по Украине оказался не тем, чем кажется

Мощнейший ракетный удар России по Украине оказался не тем, чем кажется

Разница между эмоциональным возмездием и рациональным ответом Давайте по-честному: массированный удар по Украине в понедельник — это ведь не возмездие за Курскую область.

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Комментарии
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Александр Денисов
Любое проявление гуманизма при СВО, это в глазах т.н.&quot;партнеров&quot;, проявление слабости, все равно будут считать... убийцей.
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Александр Зиборов
Верно написано: &quot;Любой жест, извините, доброй воли со стороны России воспринимается как слабость...&quot;
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5 час.
Александр Зиборов
Безнаказанность поощряет преступников!
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5 час.

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