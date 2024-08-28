Разница между эмоциональным возмездием и рациональным ответом Давайте по-честному: массированный удар по Украине в понедельник — это ведь не возмездие за Курскую область.
Мощнейший ракетный удар России по Украине оказался не тем, чем кажется
Комментарии
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Александр Денисов
Любое проявление гуманизма при СВО, это в глазах т.н."партнеров", проявление слабости, все равно будут считать... убийцей.
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9 час.
Александр Зиборов
Верно написано: "Любой жест, извините, доброй воли со стороны России воспринимается как слабость..."
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5 час.
Александр Зиборов
Безнаказанность поощряет преступников!
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5 час.
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