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Калужские новости

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Из-за неосторожного обращения с огнем в Жиздре сгорел дом

Из-за неосторожного обращения с огнем в Жиздре сгорел дом

Сообщение о возгорании дома по улице Луначарского поступило рано утром. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц В Жиздре Калужской области в среду, 22 января, произошёл мощный пожар.

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