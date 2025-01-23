Из-за неосторожного обращения с огнем в Жиздре сгорел дом

Сообщение о возгорании дома по улице Луначарского поступило рано утром. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц В Жиздре Калужской области в среду, 22 января, произошёл мощный пожар.
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