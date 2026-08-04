Константин Бондаренко: Одних украинцев мобилизуют, другие строят особняки

Действительно ли потеря Дружковки разрушит оборону на Донбассе? Зачем Украина усиливает мобилизацию, если не планирует наступление на Крым? Может ли страна существовать как государство ТЦК с собственной идеологией? И насколько реальна угроза превращения страны в Сомали в центре Европы? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.