Хотя в этот бизнес вложили не менее 150 млн долларов Швейцарский часовой бренд TAG Heuer, входящий в группу LVMH, остановил производство умных часов Connected после десяти лет развития этой линейки.
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