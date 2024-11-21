50 РЕЖИССЁРОВ ОТКАЗАЛИСЬ СНИМАТЬ ФИЛЬМ ЖИГУНОВА ПРО ДОНБАСС И СВО

W

Walery

Полагаю Шахназаров вполне сможет снять достойный фильм и раскрыть тему как никто другой. Нельзя привлекать к теме современных продюсеров мыльных опер и появляющихся сегодня постановщиков клонов как типа вторичных дублей таких фильмов как "Тихий Дон". Кто выделяет деньги на клоны? Говорят минкультуры и образования... неужели правда? Однако...