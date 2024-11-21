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50 РЕЖИССЁРОВ ОТКАЗАЛИСЬ СНИМАТЬ ФИЛЬМ ЖИГУНОВА ПРО ДОНБАСС И СВО

50 РЕЖИССЁРОВ ОТКАЗАЛИСЬ СНИМАТЬ ФИЛЬМ ЖИГУНОВА ПРО ДОНБАСС И СВО

Актёр Сергей Жигунов рассказал, что столкнулся с проблемой при поиске режиссёра для своей многосерийной картины "Порода", сюжет которой связан с историческими событиями, происходившими последние сто лет в Донбассе, а также с проведением СВО.

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Комментарии
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Андрей
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7 час.
W
Walery
Полагаю Шахназаров вполне сможет снять достойный фильм и раскрыть тему как никто другой.  Нельзя привлекать к теме современных продюсеров мыльных опер и появляющихся сегодня постановщиков клонов как типа вторичных дублей таких фильмов как &quot;Тихий Дон&quot;. Кто выделяет деньги на клоны? Говорят минкультуры и образования... неужели правда?  Однако...
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6 час.
АС
Александр Сысоев
Фамилии эти на экране мелькают каждый день в сериалах, Начать надо с министра культуры Любимовой, ПТУ-шницы по уровню культуры, мировоззрению и знанию русского языка, она явно не на своем месте.
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3 час.

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